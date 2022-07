Voorlopig geen Hasseltse Centrummanager meer

Ben Croonenborghs stapt op als Centrummanager van de stad Hasselt. Hij keert terug naar een oude liefde in de financiële wereld. Maar er komt niet automatisch een vacature om zijn opvolger te zoeken. De stad wil het momentum grijpen om de overeenkomst met de vzw Centrummanagement Hasselt Handelt te herbekijken. In de drie jaar dat Croonenborghs aan de slag was, is veel veranderd. De dienst economie bijvoorbeeld is sterk uitgebreid en zou de brug met de handel kunnen zijn. Events als de sinterklaasoptocht of de dag van de klant kunnen uitbesteed worden.

