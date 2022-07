Draghi wil vanavond vertrouwensstemming in Senaat: “U beslist”

Na zijn verslag in de Italiaanse Senaat wil premier Mario Draghi woensdag een vertrouwensstemming organiseren in de kleinste van de twee parlementaire kamers. Dat zei de 74-jarige regeringsleider woensdagavond.

De niet-partijgebonden ex-baas van de Europese Centrale Bank wil dat de parlementsleden stemmen over een motie van senator Pier Ferdinando Casini over de vraag of hij al dan niet moet blijven regeren. De vertrouwensstemming zal mogelijk pas laat woensdag plaatsvinden.

Draghi zei dat hij de steun die hij de afgelopen dagen had gekregen, niet kon negeren. “U beslist”, riep hij naar de senatoren.