VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 18 (Lourdes– Hautacam). Grijpt Tadej Pogacar zijn allerlaatste kans op de hoge col boven Lourdes? Of legt hij zich daar al neer bij het meesterschap van Jonas Vingegaard?

Dit is zonder meer de zwaarste Pyreneeënrit van het drieluik. Het is ook de laatste krachtmeting bergop en de allerlaatste kans voor Tadej Pogacar om vóór de tijdrit van zaterdag nog tijd terug te nemen op geletruidrager Jonas Vingegaard. Wie op de Aubisque voelt dat hij zijn goede benen in het hotel heeft laten liggen, is een vogel voor de kat in deze reuzendoder van een etappe. Hier moét het gebeuren voor Pogacar. Wie een appelflauwte heeft, kan alleen al in de quasi eindeloze slotklim naar Hautacam minuten verliezen. Of de Tour ligt vandaag zo goed als definitief in de plooi, of het spel om de eindzege is opnieuw helemaal open.

Kort

* Start: om 13.30 uur

* Aankomst: om 17.25 uur

* Afstand: 143,2 km (defilé van 3,1 km)

Het parcours:

Wat een hors d’oeuvre in de Hautes-Pyrenées! In 143,2 km moeten nog eens 4062 hoogtemeters overbrugd worden. Net als woensdag is er opnieuw een lange aanloop die bijna de helft van de rit bevat. De tussensprint is niet langer écht belangrijk nu het groen voor Wout van Aert binnen is. Tenzij iemand zich geroepen voelt om per se tweede te worden in dat klassement. Na woensdag is Pogacar de dichtste belager van Wout van Aert, maar daar is het hem helemaal niet om te doen. Met in principe nog sprinten in Cahors en de Champs-Elysées komt alleszins Jasper Philipsen nog over hem heen.

Na de tussenspurt in Laruns – die ook al bergop ligt zoals zo dikwijls in deze Tour – begint het serieuze werk met de Col d’Aubisque. Een col hors catégorie die dus 16,4 km lang is en die gemiddeld 7,1 procent stijgt. Even voor halfweg is er een vies stuk boven de negen procent en de laatste twee kilometer zijn ook niet van de poes. Met de top op 1709 meter is dit ook het hoogste punt van de Pyreneeën dat moet overwonnen worden. In de afzink is er nog het knikje naar de Col du Soulor die niet meetelt voor de bolletjestrui. Het is een dag van klimmen en dalen want eenmaal in Ferrières doemt al de Col de Spandelles op. Ingedeeld in de eerste categorie. Het gaat 10,3 kilometer omhoog en is met 8,3 procent steiler dan de Aubisque. Via Argelès-Gazost belanden we op de eerste flanken van de Hautacam die hoog boven Lourdes uit torent. De finish ligt 1520 meter boven de zeespiegel. Van onderaan tot boven is het 13,6 km lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,8 procent. Het is meteen ook de laatste col buiten categorie die de resterende Tourrenners op hun bord krijgen. Met jawel, een paar kilometers waarin de weg matig tot goed boven de 10 procent klimt. Pas de laatste 100 meter doemt de finishboog op.

Onze sterren:

Dit is de voorlaatste slag om het eindklassement. De laatste clash is de tijdrit van zaterdag die tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour wordt gehouden, of veertig kilometer snoeihard tegen de tijd.

Voor de kandidaten op de dagzege kijken we in de eerste plaats naar de klassementsrenners. Of het moet zijn dat ze net als dinsdag verkiezen om enkele pionnen in een lange vlucht te droppen die hen dan laten afzakken, terwijl de rest van de vluchters onder elkaar uitmaakt wie de beste klimbenen heeft. Hoewel, het is opnieuw een korte etappe waarin het full gas van de start tot de finish zal gaan, waardoor de kans bestaat dat de vluchters niet eens genoeg voorsprong kunnen sprokkelen. Veel hangt af van de benen van Pogacar en de tactiek die hij hanteert. Hij is wél verplicht alles of niets te spelen.

*** Tadej Pogacar

** Jonas Vingegaard, Geraint Thomas

* Nairo Quintana, Carlos Verona, Neilson Powless

Dit zijn de sleutelmomenten:

Om met zekerheid te voorspellen wat er kan gebeuren, moet je een ‘candid camera’ plaatsen in de autocars van Jumbo-Visma en UAE Team Emirates wanneer voor de etappe tijdens de teammeeting ‘The Plan’ wordt bovengehaald. Voor Pogacar is het simpel: hij moét aanvallen, maar heeft met Bjerg en Hirschi nog slechts twee halve en met de Amerikaan Brandon McNulty een hele ploegmaat bij zich.

We krijgen opnieuw een gevecht om de bolletjestrui, maar da’s eigenlijk iets in de marge, want de kans dat na donderdag Vingegaard of Pogacar die trui heeft overgenomen van Geschke is meer dan groot. Tenzij de Duitser als eerste bovenkomt op de Aubisque.

Dit moet u nog weten:

* De start wordt gegeven midden de bedevaarders aan de oevers van de Gave de Pau in Lourdes. Bij manier van spreken kunnen de renners nog snel even langs de grot van Massabielle binnen het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

* Lourdes als kantonplaats van de Hautes-Pyrenées is slechts voor de zesde keer opgenomen als start- of aankomstplaats in de Tour. Al bivakkeert het circus er door de geografische ligging wel dikwijls na een etappe die in de buurt eindigt.

* Nooit eerder werd de rit Lourdes-Hautacam gereden. De laatste keer dat de Tour uit Lourdes vertrok, was in 2018 met aankomst in Laruns, waar Primoz Roglic na Serre Chevalier 2017 zijn tweede van in totaal drie etappezeges pakte.

* In Lourdes zelf won Gino Bartali in 1948 en in 2011 pakte de Noor Thor Hushovd er met een solo in de regenboogtrui de dagzege. Het was toen al elf jaar geleden dat met Oscar Freire nog eens een regerend wereldkampioen een Tourrit won.

* Hautacam is ook zo’n legendarische aankomstplaats in de Ronde van Frankrijk, maar toch is het al van de Tour van 2014 van Vincenzo Nibali geleden dat we daar nog een finish kregen. De Italiaan plaatste er toen ook het orgelpunt.

* Al is Hautacam ook vrij nieuw want pas in 1994 won de Fransman Luc Leblanc er. Het was toen het tijdperk van de vijfvoudige eindwinnaar Miguel Indurain. In 1996 vloog Bjarne Riis er omhoog in de Tour die hij simpelweg domineerde.

In 2000 was dat de betreurde Spanjaard Javier Ochoa die de volgende winter samen met zijn tweelingbroer Ricardo zou worden aangereden op training. En in 2008 won de Italiaan Leonardo Piepoli, maar hij werd later gedeclasseerd wegens dopinggebruik. Hij reed toen voor Saunier-Duval, de ploeg van manager Mauro Gianetti die nu dezelfde functie heeft in UAE Team Emirates. De zege ging naar de Spanjaard Juan José Cobo die ook later als dopingzondaar zou ontmanteld worden. De eindwinst in de Vuelta van 2011 werd hem jaren later door de Internationale Wielerunie (UCI) ontnomen omdat er onregelmatigheden in zijn bloedwaarden werden vastgesteld. Zo werd Chris Froome voor de groene tafel uiteindelijk eindwinnaar van die Ronde van Spanje.

* Frank Vandenbroucke haalde in Tour van 2000 niet eens de Hautacam. Hij zou in de etappe zelf verdwijnen terwijl zijn Cofidis-ploegmaat Nico Mattan mee voorop reed. Omdat hij zijn rugnummer niet had afgegeven na opgave, was er lange tijd veel onduidelijkheid. Tot hij in een hotel in Lourdes opdook. Tendinitis aan de knie was de reden van zijn opgave.

* Het zijn in de Pyreneeën vandaag opnieuw aangename koerstemperaturen, veel aangenamer dan het weer van het voorbije weekend en dinsdag. De zon schijnt ook op Hautacam.