Kleuternestje in Het Hemeltje tijdens zomersluiting

De kleuters kunnen terecht in het ‘Kleuternestje’, behalve op donderdag 21 en vrijdag 22 juli. Het Kleuternestje vindt plaats in Het Hemeltje (Paardskerkhofstraat 20b) en is geopend van 7.30 uur tot 17.30 uur. “In het Kleuternestje worden kinderen van 2,5 jaar tot en met 6 jaar opgevangen door animatoren, elke dag is er ook een vast personeelslid van de dienst Welzijn aanwezig”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen. “Het Kleuternestje is ideaal om kleutertjes contact te laten hebben met andere kindjes tijdens de lange zomervakantie. Ze kunnen naar hartenlust spelen en knutselen zonder gestoord te worden door grotere kinderen. Door naar het Kleuternestje te komen, verliezen ze ook niet de structuur die ze op school gewend zijn.” De kinderen uit de lagere school kunnen tegelijk de hele dag ravotten bij Speelpleinwerking Bounce. “Volgende week, van 25 tot en met 29 juli, wordt trouwens een speciale week met coole activiteiten tijdens Bounce Large. We reizen dan de wereld rond en elke dag staat er een speciale workshop op het programma”, legt Sonja uit.

Meer info en inschrijven: welzijn@heers.be of 011/48.01.17. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per dag voor het eerste kind van het gezin, 4 euro voor het tweede kind en 3,50 euro voor het volgende kind. (frmi)