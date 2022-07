UAE geeft hoop op geel in Tour de France bijna op: “We moeten realistisch zijn”

Feitelijk hadden ze bij UAE niet eens ongelijk. Er was meer dan een reden om tevreden te zijn. Nadat Majka ’s ochtends met kniepijn niet gestart was, bleef de ploeg met amper vier renners over. En dan toch de rit zo naar je hand zetten. Manager Giannetti noemde het “ronduit indrukwekkend”. “Vergeet niet dat Bjerg en McNulty maar even oud zijn als Tadej”, sprak hij. “Ze kennen mekaar sinds de junioren en doen alles samen. Hoe ze met hun twee, in onze gehalveerde ploeg, deze rit hebben aangepakt, dat is meer dan buitengewoon.” Mét resultaat. De prijs van de strijdlust voor McNulty, de derde ritzege voor Pogacar in deze Tour.

“We hebben het geprobeerd”

En toch voelde het wrang aan. Dankzij de bonificatieseconden sluipt de Sloveen wel vier seconden dichter, maar de kloof is nog altijd 2’18”. Met nog één bergrit te gaan voor de tijdrit zaterdag, begrijpen ze ook bij UAE dat het stilaan heel moeilijk wordt om Vingegaard nog uit het geel te fietsen. “Het doel vanochtend was inderdaad om tijd terug te pakken”, gaf ploegleider Hauptman toe. “We hebben het geprobeerd, eerst door de wedstrijd hard te maken, daarna door aan te vallen op de voorlaatste klim. Maar toen we zagen hoe goed Jonas was zijn wij op de laatste klim van tactiek veranderd. Hij gaf geen krimp. Dan hebben we maar alles op de ritzege gezet.”

© BELGA

De boodschap was duidelijk: Vingegaard was te sterk om hem op weg naar Peyragude zelfs maar aan te vallen, laat staan om hem in ernstige problemen te brengen. En of dat in de laatste Pyreneeënrit naar Hautacam anders gaat zijn? “We zullen blijven proberen”, sprak Giannetti. “Dit is de Tour. Je moét er in blijven geloven tot het einde. Maar we moeten ook realistisch zijn. Vingegaard is heel goed. Het zal zwaar worden.” Zijn woorden klonken eerder gelaten dan strijdvaardig. Giannetti ontkende het niet eens: “Opnieuw: Tadej blijft gaan voor die derde opeenvolgende Tour. Maar zelfs Tadej kan niet altijd alles winnen. Lukt het niet, dan is dat ook maar zo.” Zelfs op de vraag hoeveel tijd Pogacar straks naar Hautacam nog zou moeten terugwinnen om nog een kans te maken in de slottijdrit, wilde Gianetti niet antwoorden. “Omdat zo’n tijdrit na drie weken koers met niets te vergelijken is”, besloot hij. “Het resultaat hangt van zoveel factoren af. Misschien nog meer van je mentale frisheid dan van je benen. Daarom wil ik niet rekenen. Het heeft geen zin. Een tijdrit in de Tour is geen wiskunde.”