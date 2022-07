Heemkring is op zoek naar oud-leden van KSA Opglabbeek

Ondanks het feit dat de KSA niet meer actief is in Opglabbeek, is het volledige archief van deze vereniging met bijna alle foto's en dia's bewaard gebleven. Het heeft een plaats gekregen in het archief- en documentatiecentrum van Heemkring Glatbeke. Net zoals de verenigingsvlag uit 1931 (foto). De heemkring wil nog meer informatie verzamelen over de foto's en dia's die ze in bezit hebben. Daarom wordt in het najaar een bijeenkomst georganiseerd voor oud-KSA-leden. Ken je iemand die ooit lid was van KSA Opglabbeek of ben je zelf lid geweest, laat het dan weten via glatbeke@hotmail.com of aan een van de bestuursleden.