Tweede verdachte die Hakim (53) in het water gooide, heeft zich gemeld bij de politie

Gisterenavond heeft de tweede verdachte, die de 53-jarige Gentenaar afgelopen zondag in het water gegooid heeft, zich aangemeld bij de politie in Nederland. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat over een 23-jarige man uit Goes. De man werd ondertussen verhoord in Nederland en is gearresteerd.

Eerder werd ook al een 25-jarige Nederlander opgepakt. Het parket vroeg de uitlevering van beide mannen. Twee andere mannen die in de wagen zaten waarmee het duo wegvluchtte na de feiten, zijn verhoord als getuige.

Uit het verder onderzoek blijkt voorlopig dat er geen voorafgaande link zou zijn tussen slachtoffer en daders en dat ze elkaar niet eerder zouden ontmoet hebben op de Gentse Feesten. Ze zouden elkaar dus toevallig ontmoet hebben, al houdt het parket voorlopig alle pistes open. Het onderzoek loopt dan ook verder.