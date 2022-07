Wat een inspanning: Fabio Jakobsen moet helemaal tot het uiterste gaan maar haalt de finish net binnen de tijdslimiet, tot groot jolijt van zijn ploeg

Dat de 17e etappe van de Tour de France een flinke uitdaging was, werd nog maar eens in de verf gezet door Fabio Jakobsen (25). De Nederlander moest op de loodzware slotklim helemaal tot het uiterste gaan om de tijdslimiet te halen. Gelukkig met succes. En dat werd als een overwinning onthaald bij Deceuninck-Quick-Step.

Voor de sprinters is het in de klimetappes vaak zwoegen en zweten om niet te veel averij op te lopen bij de verschillende beklimmingen. Ook woensdag was dat het geval, vooral bij Fabio Jakobsen die flirtte met de tijdslimiet. De Nederlandse sprinter, die eerder deze Tour al een etappe won, moest namelijk de longen uit zijn lijf fietsen om binnen de tijdslimiet te finishen. Uiteindelijk haalde hij het met nog 17 seconden overschot. Zijn ploegleden vierden het alvast als een overwinning.

Opvallend: Caleb Ewan, ook een rasechte sprinter, haalde zowaar de top 100. Hij finishte 87e op ruim 26 minuten, net achter Mikkel Bjerg, de ploegmakker van Tadej Pogacar die het tempo nog bepaalde op verschillende beklimmingen.