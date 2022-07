Tadej Pogacar komt na ritzege in Tour niet veel dichter bij Jonas Vingegaard, maar Sloveen blijft optimistisch: “Ik kan de Tour nog steeds winnen”

“Deze ritzege pakken is echt ongelofelijk. We kunnen allemaal fier zijn, heel het team. Om dit te doen zonder al onze afvallers”, was Pogacar na de rit fier op zichzelf en zijn ploegmakkers. “Niet enkel Brandon McNulty deed het fantastisch vandaag, ook Bjerg en Hirschi reden erg sterk. Bjerg zorgde voor een enorme snelheid op de verschillende klimmetjes, en ik voelde me er goed bij en had er vertrouwen in. Ik wist dat dat bij hem hetzelfde was. En Brandon? Die deed het echt ongelofelijk, hij was zo goed vandaag. Hij verdient een extra dankwoord”, beseft Pogacar dat hij zijn ritzege te danken heeft aan McNulty, die Pogacar perfect afzette.

Ondanks de ritzege blijft Jonas Vingegaard wel comfortabel aan de leiding in de Tour: de Deen heeft nog steeds een voorsprong van 2 minuten en 18 seconden. “Maar morgen is er een nieuwe kans. Ik heb vandaag alles gegeven, want ik moest winnen. Er was geen andere optie. Morgen is er een nieuwe kans in een zware etappe, en ik kijk er al naar uit. Ik blijf optimistisch: ik kan de Tour de France nog steeds winnen”, aldus de drager van de witte trui.

Jonas Vingegaard: “Zege bijna binnen? Zo zie ik het niet”

“Dit was een goede dag voor mij, hoewel ik nog vier seconden verloor met de bonificaties. Ik had graag gewonnen maar op dit soort korte, steile aankomsten is Tadej gewoon beter. Natuurlijk was het niet fijn om geïsoleerd te zitten, maar uiteindelijk moest ik alleen Tadej volgen. Dus het viel mee. Of de zege bijna binnen is? Zo zie ik het niet. Ik bekijk het dag per dag.”