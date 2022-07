RECEPT. De kruidige en explosieve Aqua del Rey(men): een mocktail op maat van Ann Reymen

Thomas Colla van Horse’s Tale in Hasselt giet radiopresentatrice Ann Reymen haar explosieve karakter in een mocktail met subtiele afdronk. — © HBvL

De beste mixologisten uit Limburg shaken een hele zomer lang gepersonaliseerde cocktails voor bekende Vlamingen. Deze week: Thomas Colla van Horse’s Tale in Hasselt giet radiopresentatrice Ann Reymen haar explosieve karakter in een mocktail met subtiele afdronk: de Aqua del Rey(men).

Geen alcohol bij de ingrediënten vandaag. Ann Reymen schuift voor de veiligheid de alcohol even aan de kant, nu ze sinds kort last heeft van tal van allergieën. “Maar als ze toch ooit nog van mening verandert, heb ik nog een cocktailversie klaar”, lacht Thomas Colla. De eigenaar van cocktailbar Horse’s Tale op de Hasseltse Havermarkt is in z’n element als hij iets creatiefs uit zijn mouw kan schudden. Op de kaart dus geen klassiekers. Hij pakt graag uit met eigen creaties.

LEES OOK. Bij cocktailbar Horse’s Tale in Hasselt kan je écht sippen uit een kokosnoot

Ook voor Ann Reymen heeft hij iets speciaals in petto: de Aqua del Rey(men). “Ann beschrijft zichzelf als nogal hevig en fel, dus ik koos voor enkele uitgesproken smaken. Op het eerste gezicht is het dan ook een frisse, explosieve mocktail. Maar hij heeft een subtiele afdronk - want Ann kan ook wel de stilte appreciëren - en zorgt voor een nazinderende branderigheid in de keel. Als parfum kiest ze meestal voor iets kruidigs en ook aan kruiden geen gebrek in de Aqua del Rey(men)”, legt Thomas uit.

Thomas Colla van cocktailbar Horse’s Tale op de Hasseltse Havermarkt. — © Boumediene Belbachir

Ingrediënten:

4 cl Mint-cucumber Shrub

2 cl Green jalapeno-rosemary syrup

3 cl Seedlip 94 (een non-alcoholisch kruidendistillaat)

2 cl Everleaf Forest (een non-alcoholische blend die de smaken van het bos vastlegt)

1 cl vers limoensap

© Thomas Colla

Zo ga je te werk:

Vul een highball glas met voldoende ijs. Voeg alle ingrediënten toe en roer eventjes. Vul aan met bruiswater en werk af met enkele muntblaadjes, schijfjes jalapeño en komkommer.

Vraag naar de Aqua del Rey(men) in de Horse’s Tale op de Havermarkt 23, in Hasselt.

https://www.horsestale.be/