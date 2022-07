Elke Clijsters heeft de liefde gevonden: “Ik kende hem al voor ‘De bachelorette’”

Elke Clijsters is op dit moment op vakantie in het zonnige Ibiza. Op Instagram deelde ze een foto van zichzelf op het strand, waarop haar lief reageerde met ‘Mine’. Vrij vertaald: van mij. Die reactie deelde Clijsters op haar beurt, met erbij geschreven ‘Het liefje’.

Dat ze de liefde gevonden heeft, bevestigt ze ook aan Het laatste nieuws. “Ik heb inderdaad een nieuwe relatie, maar we zijn wel nog niet superlang samen”, zei ze daar. “We hebben elkaar een jaar of twee geleden via Instagram leren kennen. Dit jaar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet in de beachclub Ipanema in Hasselt. Uiteindelijk zijn we wel pas een tijd later een koppel geworden.” Of haar vriend De bachelorette gezien heeft, weet Elke naar eigen zeggen niet. “Ik denk van niet. Of toch niet alles. Maar ik kende hem al voor het programma.”