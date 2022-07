Brandweer moet verschillende kleine brandjes blussen in Limburg

De brandweer Oost-Limburg, post Lanaken en Masmechelen zijn rond 16 uur opgeroepen omdat in de bossen in Rekem de ondergrond aan smeulen is. De ploegen zijn nog ter plaatse.

Even voor 2 uur woensdagochtend kwam bij brandweer Oost-Limburg, post Genk al een melding binnen van een brand op de middenberm van de E314. Er stond wat gras in brand. De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten om de vlammen te doven.

Op de Viséweg in Tongeren werd woensdag even na middernacht nog een brand in een veld gemeld. Dinsdagavond waren er kleine brandjes op Maatheide in Lommel en de Koningsstraat in Leopoldsburg. Het ging om een brand in een container en een vuilnisbak die vuur had gevat. De schade bleef beperkt. In Dilsen had rond 20.15 uur een elektriciteitskast op de Europalaan vuur gevat. Ook dit werd door de brandweer geblust.

In Limburg geldt momenteel brandrisico oranje in de bossen. mm

https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen