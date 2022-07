UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 17. Pogacar houdt de spanning erin, wint de etappe maar Vingegaard dag dichter bij eindzege

Gele trui:Jonas Vingegaard

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Simon Geschke

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

Van een vroege vlucht was deze keer geen sprake. Het regende aanvalspogingen maar niemand geraakte uit de greep van het peloton. Owan Doull en Guillaume Boivin kregen als eerste een kloofje maar veel meer dan een handvol seconden sprokkelden beide vluchters niet bij het opdraaien van de Col d’Aspin, de eerste hindernis van de dag na een alweer gek openingsuur waarin meer dan vijftig kilometer werd afgelegd.

Op de Aspin bleef het aanvallen regenen met onder meer de jonge Deen Andreas Kron (Lotto-Soudal) als meest actieve renner. Ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome had zin in een nieuwe aanval. Maar geen van beiden raakte voorop. Wel kwam er dan uiteindelijk toch een kopgroep tot stand: Pinot en Lutsenko reden voorop maar even verder kwam een groepje met daarbij uiteraard de bollentrui van Simon Geschke en in laatste instantie ook nog Romain Bardet die zijn wagonnetje aanhaakte. Zo werd Team DSM het best vertegenwoordigde team met drie renners: Bardet, Hamilton en Leknessund. Ineos-Grenadiers had Dylan van Baarle mee voorop gestuurd, ook ex-ritwinnaar Bob Jungels was van de partij, net als Dylan Teuns.

Maar de groep van de favorieten liet niet begaan onder impuls van een verrassende sterk klimmende Mikkel Bjerg (Team UAE Emirates) die op de Col de Hourquettes d’Arcizanhet tempo bepaalde. Zo bleef de kloof beperkt en behield Tadej Pogacar alle kansen op de winst en de bijhorende bonificaties.

Op de Val de Louron zette UAE het sloopwerk simpelweg verder, ondanks de numerieke minderheid. Het peloton van de favorieten dunde stelselmatig uit , de kop van de koers kwam zo in het zicht. De werken van McNulty loonden want ook Sepp Kuss moest vooraan de rol lossen zodat Vingegaard geïsoleerd raakte. Volgende slachtoffer? Geraint Thomas. Intussen was de laatste aanvaller, Andreas Leknessund, ingerekend zodat Pogacar en Vingegaard met de gele trui als inzet voor de ritzege zouden strijden.

Hoe zou Jonas Vingegaard mentaal met deze situatie omgaan? Geen ploegmaats om hem bij te staan, het was een nieuwe situatie voor de Deen. Met McNulty had Pogacar nog een ploegmaat aan zijn zijde, Vingegaard moest het moederziel alleen zien te klaren met nog één beklimming richting Peyragudes op het programma. Maar zo lang wilde Pogacar niet wachten. Net onder de top van de voorlaatste beklimming demarreerde de Sloveen in de hoop dat hij Vingegaard kon verrassen om dan via een risicovolle afdaling al een kloof te slaan.

Vingegaard en Pogacar zetten de spurt in. — © AP

Alles zou dus gebeuren op de slotklim naar de Altiport de Peyragudes, de vlieghaven waar James Bond ooit flinke stuntte. Was het deze keer aan Tadej Pogacar om te stunten en welke geheime wapens had hij nog in petto? Brandon McNulty bleek alvast de ideale sidekick, Pogacar besloot te wachten op de laatste steile kilometer richting de Altiport. De Sloveen wachtte tot de steile slotkilometer, Vingegaard zette zich tussen McNulty en Pogacar die berustte in een klein tijdsverschil, als dat er al zou komen.

Vingegaard zette de eindsprint in maar Pogacar had nog genoeg benzine in de tank om de Deen te remonteren en zijn derde ritzege in deze Tour te boeken. Jonas Vingegaard is een dag dichter bij het geel in Parijs.

Wat deden de favorieten?

Tja, door de opgave van Rafa Majka waren de tactische opties van Tadej Pogacar heel beperkt. Veel meer dan hopen op een mindere dag voor Jumbo-Visma en uitkijken naar de slotklim richting Peyragudes had de Sloveen niet. Op de tweede col van de dag, de Houquettes, zette Pogacar alsnog Mikkel Bjerg aan de leiding van het peloton om de kloof met de vluchters zo klein mogelijk te houden. Viseerde Pogacar de ritzege en wilde hij meer dan tijdwinst? Het tempowerk van Bjerg zorgde er alvast voor dat Adam Yates, toch de nummer zes van het klassement, overboord ging. De Brit kwam aan de voet van de derde beklimming van de dag, de Col de Val Louron, toch weer opnieuw aansluiten. Voor lang? Tadej Pogacar zette toch weer zijn mannen aan het werk op de Val Louron.

Bjerg trok nog een kilometer of twee de groep uit elkaar, McNulty nam over. Wout van Aert ging overboord zodat ook Vingegaard nog maar één knecht aan zijn zijde had, Sepp Kuss. Hoe het daarna verder ging, hebt u hierboven al gelezen.

Wat deden de Belgen?

In de dolle vaart richting de voet van de Aspin lieten enkele landgenoten zich opmerken. Wout van Aert glipte even mee in een aanval in de hoop de tussenspurt voor zijn rekening te nemen maar hij werd nog net bij de lurven gevat zodat Jasper Philipsen uiteindelijk de spurt won, voor Van Aert. Verder zagen we Florian Vermeersch een poging ondernemen, reed Amaury Capiot even voor de concurrentie uit maar aangezien er niemand echt wegreed voor het begin van de Aspin, werd het voor onze landgenoten moeilijker om zich te onderscheiden.

Alhoewel, Wout van Aert en Tiesj Benoot leverden uiteraard weer sterk af in dienst van gele trui Jonas Vingegaard. Maar we hadden niet anders verwacht. En Dylan Teuns, vraagt u zich af. Die glipte mee in de ontsnapping die ontstond op de Col d’Aspin maar toen de sneltrein van UAE voorbij kwam geraasd, mocht ook de Limburger zijn droom van een ritwinst opbergen.

Verder nog iets dat u moet weten?

Alweer slecht nieuws voor Tadej Pogacar. Eerste luitenant Rafa Majka stootte gisteren tijdens de beklimming van Mur de Péguère zijn knie aan zijn stuur toen hij zijn versnellingsapparaat kapot reed. Majka legde voor de start nog een ultieme test af maar het medische team van Team UAE Emirates was van oordeel dat de ervaren Pool niet meer kon starten.

Ook niet aan de start: Tim Wellens. De Limburger van Lotto-Soudal testte positief op corona en mocht bijgevolg niet starten.

En ja, Wout van Aert heeft zijn groene trui mathematisch binnen. Na de tussenspurt had hij nog één puntje nodig voor het geval Jasper Philipsen alle resterende etappes, ook die van vandaag, zou winnen. Dat gebeurde uiteraard niet zodat Van Aert, als hij straks in Parijs geraakt, de eerste Belg sinds Tom Boonen wordt die de groene trui draagt op de Champs Elysées.

Rituitslag:

1. Tadej Pogacar (Slo)

2. Jonas Vingegaard (Den)

3. Brandon McNulty (VS) op 32”

4. Geraint Thomas (GBR) op 2’07”

5. Aleksei Lutsenko (Kaz) 2’34”

6. Romain Bardet (Fra) op 2’38”

7. David Gaudu (Fra) 3’27”

8. Alexander Vlasov (Rus) 3’32”

9. Louis Meintjes (ZAF)

10. Nairo Quintana (Col)

Algemeen klassement:

1. Jonas Vingegaard (Den)

2. Tadej Pogacar (Slo) op 2’18”

3. Geraint Thomas (GBR) op 4’56”

4. Nairo Quintana (Col) op 7’53”

5. David Gaudu (Fra) op 7’57”

6. Romain Bardet (Fra) op 9’21”

7. Louis Meintjes (Fra) op 9’24”

8. Alexander Vlasov (Rus) op 9’56”

9. Adam Yates (GBR) op 14’33”

10. Enric Mas (Spa) op 16’35”