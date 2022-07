Jérémy Taravel (35) op weg naar Anderlecht-beloften in 1B

Anderlecht speelt dit seizoen met zijn U23 in 1B en daar mag ook één oudere, ervaren speler meedoen. Oorspronkelijk ging dat Guillaume Gillet zijn, maar die werd T3 van Mazzu. Nu is er een nieuwe nestor op weg naar de beloftenploeg. Het gaat om Jérémy Taravel (35). De Franse verdediger is op dit moment transfervrij, maar in het verleden verdedigde hij de kleuren van Lille, Zulte Waregem, Dinamo Zagreb, Lokeren, AA Gent, Cercle en Moeskroen. De deal kan snel rondkomen. (jug)