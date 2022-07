Deen Nicolas Madsen (22) wordt achtste aanwinst voor Westerlo

Promovendus Westerlo was deze zomer al heel actief op de transfermarkt en wil daar in de laatste week voor de start van de competitie nog een achtste aanwinst aan toevoegen: Nicolas Madsen, een 22-jarige verdedigende middenvelder. De speler legde intussen al fysieke en medische testen af.

Madsen debuteerde op z’n 18e voor de eerste ploeg van FC Midtjylland en kwam 41 keer in actie voor de Deense topclub. In het seizoen 2020-2021 kwam hij vier keer in actie in de Champions League.

Het voorbije seizoen werd Masen uitgeleend aan het Nederlandse Heerenveen. Voor de Friese club stond hij 28 keer tussen de lijnen, waarvan 22 keer als basisspeler. De rijzige middenvelder (1m93) kwam in juni nog uit voor de nationale ploeg onder 21.