Mark van Bommel kijkt uit naar Europese start van Antwerp, mét Alderweireld: “Blij dat we Toby nu al kunnen inzetten”

Donderdagavond (19u) gaat de Europese campagne van de Great Old van start tegen FC Drita. Trainer Mark van Bommel maakt dan zijn officieel debuut en dat geldt mogelijk ook al voor kersverse aanwinst Toby Alderweireld. Anderzijds lijkt het over en out voor Seck en Dwomoh bij Antwerp.

Een kwartiertje later dan gepland verscheen Mark van Bommel in de perszaal op de Bosuil. “Mijn excuses voor de vertraging, jongens”, opende de coach. “Volgende keer zorgen we dat onze training en deze persbabbel beter op elkaar afgestemd zijn.” Excuses aanvaard, op naar de match tegen het nog onbekende FC Drita.

De route van Feyenoord

“Wij kennen ze ondertussen wel natuurlijk”, lachte Van Bommel. “We hebben ze goed geanalyseerd. Op de counter zijn ze messcherp en als ze de ruimte krijgen, kunnen ze ook gewoon heel erg goed voetballen. Vanochtend hebben we samen beelden bekeken om te tonen waar we ze pijn kunnen doen. Morgen voor de wedstrijd volgt nog een uitleg. En dan zal het ’s avonds afhangen van hoe we het uitvoeren.”

© BELGA

“Onderschatting mag sowieso geen factor zijn. Vorig jaar speelde dit Drita in de voorrondes tegen Feyenoord en daar werd toen nogal makkelijk over gedaan in Nederland. Uiteindelijk was het wel kantje boord, hoor. Natuurlijk is Feyenoord daarna wel tot in de finale geraakt. Laten we hopen dat we dezelfde route kunnen bewandelen, maar dat zal niet zo simpel zijn als ik het hier nu zeg.”

Grote ambitie

In deze tweede voorronde van de Conference League is Antwerp de eerste Belgische ploeg die Europees in actie komt. Héél vroeg in het seizoen. “Ideaal is het niet. We staan nog niet waar we willen staan en eigenlijk willen we nog meer tijd. Dat betekent echter niet dat we er niet klaar voor zijn. Op training en in de oefenwedstrijden kan je zien waar we naartoe willen.”

“De ambitie hier bij Antwerp is groot. Die is duidelijk zichtbaar, zowel op als naast het veld. Dat is geen garantie dat je ineens alles gaat winnen, maar we werken er wel hard aan om op ons best te voetballen en de kans op winst zo groot mogelijk te maken.”

Debuut Alderweireld?

Die ambitie werd de voorbije week nog eens dik in de verf gezet met de prestigetransfer van Toby Alderweireld. De kans bestaat dat hij donderdagavond zelfs al in de basis staat.

“Toby zit inderdaad in de selectie en is inzetbaar”, bevestigde Van Bommel. “Het is niet ideaal dat hij er niet van bij het begin bij was, maar hij is altijd hard blijven werken en toont dat nu ook bij ons op training. We zijn blij om hem al zo snel te kunnen inzetten. Of hij ook meteen start? Eerst vertel ik de opstelling aan mijn spelers en dan pas aan jullie.”

Exit Seck en Dwomoh

Niet in de wedstrijdselectie: Abdoulaye Seck en Pierre Dwomoh. Seck werd naar de B-kern verwezen, waar ook Dwomoh sinds dinsdag moet meetrainen.

“Volgens de regels mogen we maar 21 spelers op de Europese lijst zetten. Dan moet je als trainer harde keuzes maken. Puur zakelijk, niets persoonlijk. Dat is voor niemand eenvoudig, maar het hoort nu eenmaal bij het voetbal”, reageerde Van Bommel. “De reden dat ze niet meetrainden is dat we met een grote groep zitten en enkel willen trainen met de jongens die effectief in de selectie zitten.”

Mogen Seck en Dwomoh nu naar een andere club uitkijken? “Ja, zo kan je het wel omschrijven.”