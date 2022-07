MAASEIK

Een beverfamilie heeft behoorlijke schade veroorzaakt in de Bosbeek in Neeroeteren, Wurfeld en Aldeneik. “Door een tunnel te graven in de oever in het natuurreservaat De Tösch-Langeren in Neeroeteren is de Bosbeek volledig leeggelopen”, aldus burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld).