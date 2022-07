Nonkel (57) betast nichtje (13) tijdens logeerpartijtjes: “Hij vroeg haar om met hem te vrijen”

De feiten vonden plaats in februari 2020, toen het tienermeisje enkele nachten bij haar nonkel in Bilzen bleef logeren. Het meisje sliep samen met hem in een bed tot ze ’s nachts wakker werd omdat de vijftiger zichzelf aan het bevredigen was. “Hij vroeg toen verschillende keren of ze met hem wilde vrijen”, aldus de procureur. “Hij haalde zijn penis uit zijn broek en beloofde haar dat ze niet zwanger kon worden.”

De dag later moest het meisje opnieuw handtastelijkheden ondergaan. Zo ging de man met zijn hand onder haar topje om aan haar borsten te voelen. Tot slot betastte hij haar ook met zijn hand in haar slip. De man pushte het meisje om te zwijgen door haar tickets voor de Efteling te beloven, maar het slachtoffer nam uiteindelijk toch haar moeder in vertrouwen. Ze vertelde dat ze niet meer bij haar nonkel wilde blijven slapen omdat hij ‘dingen deed die niet normaal waren’.

Zelfmoordneigingen

“Mijn dochter heeft sinds de feiten zelfmoordneigingen en we hebben al twee keer naar een crisiscentrum moeten bellen”, zo sprak de moeder van het meisje vorige maand voor de Tongerse rechter tijdens de behandeling van de zaak. “Ik heb hem opgebeld en gezegd dat hij van zijn poten van mijn dochter moet blijven maar hij bleef gewoon ontkennen.”

De man stuurde zijn advocaat en kwam zelf niet opdagen tijdens de zitting. “Het stoort me mateloos dat hij niet de moed heeft om hier naartoe te komen en verantwoording af te leggen”, zo sprak de aanklager nog. Volgens de raadsman van de vijftiger waren de feiten echter niet bewezen. “Het slachtoffer zou zich slecht gevoeld hebben omdat haar hond weg was. Over haar nonkel heeft ze tegen haar leerkracht niets verteld”, zo zei hij.

De Tongerse rechter bevond de man toch schuldig omdat hij onder andere verschillende leugens had verteld over de vaststellingen tijdens het onderzoek. Hij werd veroordeeld tot 40 maanden cel en hij werd voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De ouders van het meisje krijgen schadevergoedingen van 250 euro. Het meisje zelf krijgt een provisioneel bedrag van 2.000 euro.