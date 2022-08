Royal affairs. Van bedrog met een Belgisch naaktmodel tot een bekentenis na de dood

Het zijn ook maar mensen, die royals. In goede en kwade dagen van hun huwelijk, en dus rijdt er af en toe eentje een scheve schaats. Van bedrog met een Belgisch naaktmodel tot een bekentenis na de dood: in onze zomerreeks ‘Royal affairs’ hebben we het over overspelige koningen en prinsen.

Zweedse koning kwam in opspraak na geruchten over seksfeestjes en overspel met popster

© AFP

Carl Gustaf was een gerespecteerde vorst die door zijn volk werd gezien als een liefhebbende familieman die het perfecte huwelijk had. Maar in 2010 kwam hij in opspraak door een ophefmakend boek. Daarin schreef onderzoeksjournalist Thomas Sjöberg dat Carl Gustaf in zijn jonge jaren vaak strip- en seksclubs bezocht, jacuzzifeestjes met naakte modellen gaf en orgieën organiseerde.

Prinses Stéphanie van Monaco werd bedrogen met een Belgisch naaktmodel

© AFP

Zij was een zingende zangeres, hij haar bodyguard. Tijdens haar promotietournee werd prinses Stéphanie van Monaco verliefd op Daniel Ducruet, maar het daaropvolgende huwelijk zou niet lang standhouden. Paparazzi fotografeerden hem al snel in en aan het zwembad met Muriel Fily Houtteman, een Brussels naaktmodel.

De prinses die haar grote liefde opgaf voor de kroon (en gelinkt werd aan Mick Jagger)

© AFP

Prinses Margaret, de jongere en glamoureuze zus van de Britse koningin Elizabeth, was al sinds haar puberteit stapelgek op Peter Townsend, die voor de koninklijke familie werkte. Townsend, die bijna dubbel zo oud was als Margaret, vroeg haar ten huwelijk toen ze 23 was, maar grote zus Elizabeth en de Britse regering lagen dwars. Uiteindelijk zou Margaret trouwen met societyfotograaf Anthony Armstrong-Jones, maar echt gelukkig zou ze in dat huwelijk nooit worden. Er kwam zelfs een flirt met Mick Jagger aan te pas.

De buitenechtelijke kinderen van prins Albert blijven prinses Charlène achtervolgen

© AP

Prins Albert heeft de reputatie een vrouwenverslinder te zijn. Op het internet zijn lijstjes te vinden met zijn vermoedelijke veroveringen, en dat zijn er behoorlijk wat, inclusief twee buitenechtelijke kinderen. Zijn verleden achtervolgt hem en zeker zijn echtgenote Charlène tot op de dag van vandaag. Vooral Nicole Coste, moeder van zoon Alexandre, is de kwelgeest.

De Nederlandse prins Bernhard bekende buitenechtelijke affaires pas na zijn dood

© BELGAIMAGE

Bernhard zal worden herinnerd als een immer keurig gekleed man, met bril en kenmerkende anjer in zijn knoopsgat. Over zijn huwelijk met koningin Juliana gingen hardnekkige geruchten de ronde over liefdesaffaires. En die bleken waarheid, zo biechtte hij zelf op in een ophefmakend interview… na zijn dood.

Prinses Anne, de dochter van de Queen, bedroog de man die haar bedroog

© ISOPIX

Het huwelijk tussen de Britse prinses Anne en haar man Mark Phillips zat al jaren fout toen Mark eind 1984 in Nieuw-Zeeland tekenlerares Heather Tonkin tegen het lijf liep. De onenightstand leidde tot een zwangerschap. In 1989 lekten dan weer liefdesbrieven uit van prinses Anne aan stalmeester Timothy Laurence. Ook zij bleek een affaire te hebben.

Pittige foto’s van Sarah Ferguson en ‘den John’ van Astrid Coppens zorgden voor ophef

© EPA

De Britse prins Andrew en zijn vrouw Sarah ‘Fergie’ Ferguson hadden al bekendgemaakt dat ze zouden scheiden, toen compromitterende foto’s van Fergie opdoken. Aan haar vakantievilla in Saint-Tropez was ze gespot met een andere man: financieel adviseur John Bryan, die later zou trouwen met Astrid Coppens.