Woensdagavond opent op de iconische Recorsite in Hasselt een kunstexpositieruimte. Het gaat om het tiendaags festival Kunst op Stelten. Initiatiefnemer is The School, een denktank die ruimte voor kunst in de stad onderzoekt. Zolang de Recor leegstaat, is kunst er welkom. Maar The School wil een langetermijnrelatie met de Recor aangaan en er is hoop. Maar geniet vanaf vanavond eerst nog van de tijdelijke expo, hij is de moeite waard.