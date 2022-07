Drie kinderen zwaargewond na ongeval op manege in Frankrijk

Drie kinderen zijn dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met pony’s op een manege in de Franse gemeente Vitré, in het noordwesten van Frankrijk. De dieren botsten tegen de kinderen of liepen hen omver toen ze rechtsomkeer maakten. Dat laat het parket van Rennes, in Bretagne, woensdag weten. Twaalf andere kinderen en twee begeleiders werden met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.