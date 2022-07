Wout van Aert wordt tweede aan tussensprint en heeft nog één puntje nodig voor groene trui in Parijs

Vijf dagen voor het einde van de Ronde van Frankrijk moet Wout van Aert nog één puntje halen om de groene puntentrui naar huis te nemen. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma pakte woensdag in de rit naar Peyragudes de tweede plek in de tussensprint en kan in theorie enkel nog bijgebeend worden door Jasper Philipsen indien die nog alle resterende etappes en tussensprinten wint.

Van Aert was woensdag voor de start al bijna zeker van het groen in Parijs, maar wilde de buit graag veiligstellen. Een tussensprintje na 32 kilometer in La Barthe-de-Neste kon mathematische zekerheid bieden. Jasper Philipsen won die tussenspurt - goed voor 20 punten - maar een tweede plek - goed voor 17 punten - bood Wout van Aert die zekerheid omdat eerste achtervolger Tadej Pocagar geen energie wou verspillen in de strijd om het groen. Van Aert telt nu 416 punten. Dat zijn er 220 meer dan Philipsen (196) en 234 meer dan Pogacar (182). In totaal vallen er nog 220 punten te verdienen. Indien Jasper Philipsen alle resterende etappes en tussensprinten wint en Van Aert geen enkel punt meer pakt.