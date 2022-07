André Brantegem, die met zijn broers Brantano oprichtte, overleden op 89-jarige leeftijd

Dinsdagnamiddag is André Brantegem overleden, zo wordt bevestigd door zijn familie. André was de stichter van Brantano en had als levensmotto “onmogelijk bestaat niet”.

André Brantegem richtte samen met zijn twee broer een schoenenfabriek op. In 1962 gingen de broers hun eigen weg en opende André in de fabriek een winkeltje in Lede. Vanaf 1965 koos André Brantegem om te stoppen met de eigen productie en zich te focussen op de verkoop van schoenen. Een slimme zet, zo bleek, want enkele jaren later werden ook filialen geopend in Herzele, Oudenaarde en Lebbeke. De ondernemingsnaam werd in 1970 gewijzigd in het alom gekende Brantano toen zijn zonen Philippe, Carlos en Joris in het bedrijf stapten.

Kleinzoon Jan Brantegem bevestigt het overlijden van zijn dooppeter dinsdagnamiddag. André was niet speciaal ziek en werd 89 jaar.

Jan Brantegem: ”Diepbedroefd en met een zeer zwaar hart meld ik het overlijden van mijn dooppeter, André Brantegem. Met een lach,maar vooral met een traan denk ik terug aan legendarische herinneringen die ik aan u heb en aan wijze raad die je me links en rechts mee hebt gegeven. Maar het gevoel dat me overheerst, is het gevoel van fierheid en trots.

Enorm fier op wat je hebt verwezenlijkt in uw leven. Weinigen zullen u nadoen!

Daarom hef ik nu mijn glas van jouw favoriete wijn, en toast ik op u Pépé André en eindig ik met de laatste woorden die je verleden week tegen mij zei: “Dag kameraad”. (cbh)