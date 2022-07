Brand in flat in Runkst: vrouw naar ziekenhuis met brandwonden

Bij een appartementsbrand in de Pastoor Van Dijckstraat in Runkst heeft een vrouw woensdagnamiddag brandwonden opgelopen. De vrouw deed een dutje in de slaapkamer. De matras vatte vuur. De reden hiervan is niet bekendgemaakt.

Het vuur brak rond 13.30 uur uit in de flat. Via het raam ontsnapte zwarte rook. Binnen in de slaapkamer werd nog een vrouw aangetroffen. Ze lag te slapen toen haar matras in brand vloog. Over de oorzaak is niets gecommuniceerd. De brandweer heeft het slachtoffer met de ladderwagen naar beneden gehaald. Volgens de eerste gegevens liep ze brandwonden op van de eerste en tweede graad. Een spoedarts en ambulance werden opgeroepen.

Door de rookschade die de brand aanrichtte, is het appartement tijdelijk onbewoonbaar. In een andere flat kwam ook wat rook binnen. De brandweer ging ook daar binnen voor een grondige inspectie.