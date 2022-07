Brandweer bedwelmd door zoutzuurdampen uit drugslabo: tot 40 maanden cel

Op 5 oktober 2020 kreeg de brandweer een oproep via de alarmcentrale 112 over een mogelijke brand in een woning in de Kanaalstraat in Dilsen-Stokkem. In de achterliggende garage was er rookontwikkeling ontstaan afkomstig uit een doorgang die uitkwam in de kelder onder de woning.

Een 29-jarige man die aanwezig was in het pand vertelde aan de brandweermannen dat de brand afkomstig was van een pelletkachel. De brandweerlui liepen daardoor de garage binnen wat hen in een bijzonder gevaarlijke situatie bracht. “Ze kwamen in een zoutzuurwolk terecht en dat bracht hen meteen in gevaar. Die man heeft een verzonnen verhaal verteld, liet die brandweermannen binnengaan en zweeg in alle talen over die giftige chemische stoffen. Hun materiaal en kleding was meteen aangetast. Gelukkig is het daarbij gebleven maar het had veel erger kunnen aflopen”, zo sprak de raadsman van Brandweerzone Oost-Limburg. Voor de materiaalschade krijgt de brandweer een schadevergoeding van 10.020 euro.

DNA op peuken en blikjes

Al snel werd duidelijk dat er een chemisch labo in de kelder van de garage actief was. “Het ging om een labo waarin APAAN werd omgezet naar BMK, een grondstof voor de aanmaak van amfetamines”, aldus de Tongerse procureur. Eerst werd de 29-jarige man en zijn drie jaar jongere broer aan het labo gelinkt door hun aanwezigheid op het moment van de brandweerinterventie. Later bleek er ook DNA van de mannen aanwezig op peuken, blikjes en mondmaskers. “Zij waren de koks en werkten in het labo.”

De eigenaar van het pand moest zich ook verantwoorden omdat hij zijn garage ter beschikking had gesteld. “Nederlanders zouden de grondstoffen naar het labo brengen, maar op camerabeelden is te zien hoe ook hij met een gehuurd busje aan het pand arriveert. Hij had dus wel degelijk een actieve rol”, zo stelde de aanklager. Tot slot werd ook de zogenaamde spilfiguur, een 32-jarige man uit Dilsen-Stokkem, aan het lab gelinkt door telefonieonderzoek. “Hij gaf alle richtlijnen”, zo besloot de aanklager.

Werk- en celstraffen

De vier mannen werden schuldig bevonden voor de aanmaak van BMK. “Drugs leidt tot randcriminaliteit en maatschappelijke overlast. Bovendien wordt de gezondheid van de gebruiker in gevaar gebracht”, zo luidt het vonnis. “Beklaagden hadden voor het voorgaande geen enkel oog en werden enkel gedreven door een zucht naar snel en gemakkelijk geldgewin.”

De Tongerse rechter veroordeelde twee beklaagden tot werkstraffen van 160 en 280 uur. De twee andere verdachten kregen celstraffen van drie jaar en 40 maanden. Elk van hen moet ook een geldboete van 24.000 euro ophoesten, twee van hen deels met uitstel. Voor de handel van BMK kregen ze alle vier de vrijspraak. De aangetroffen mutsen, handschoenen, mondmaskers en telefoontoestellen werden verbeurd verklaard.