Rolstoelgebruiker Joeri (49) kan dankzij spierbundels crowdsurfen tijdens set van Regi op Tomorrowland

Blankenberge

“You only live once, and I do it my way.” Joeri Van Assche (49) is al meer dan twintig jaar rolstoelgebruiker, maar dat weerhield hem er niet van om voor een van dé beelden van het eerste weekend van Tomorrowland te zorgen: de man ging crowdsurfen tijdens de set van Regi. Een onvergetelijk moment. “Het waren de mooiste dagen van mijn leven”, zegt Joeri.