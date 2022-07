AS Roma bevestigt komst van Paulo Dybala

De Argentijnse aanvaller Paulo Dybala trekt naar AS Roma. Dat heeft de Italiaanse ploeg woensdag bevestigd.

De 28-jarige Argentijn speelde zeven seizoenen voor Juventus en pakte daarin twaalf prijzen. Enkel afgelopen seizoen won hij met de club geen trofee. Hij speelde 291 wedstrijden en kwam daarin tot 115 goals. Midden mei kondigde hij zijn afscheid aan bij de Oude Dame. Met AS Roma als nieuwe thuis blijft Dybala dus in de Serie A.

“De dagen die hebben geleid tot de ondertekening van dit contract, waren gevuld met heel wat emoties”, aldus Dybala in een verklaring op de website van Roma. “De snelheid en vastberadenheid waarmee Roma aantoonde hoe zeer ze me wilden, maakten het verschil.”

Dybala zegt in de verklaring ook het een privilege te vinden met coach José Mourinho te zullen samenwerken. Hij voegde zich al bij zijn nieuwe ploeggenoten op trainingskamp in Portugal.

De spits is Argentijns internationaal en pakte al 34 caps. Hij ondertekende een contract tot eind juni 2025 en zal het rugnummer 21 dragen. Dat nummer draagt hij regelmatig bij de Argentijnse nationale ploeg en had hij tijdens zijn eerste twee seizoenen bij Juventus. Nemanja Matic, die het nummer aanvankelijk koos toen hij bij AS Roma kwam vorige maand, zal het nummer 8 gaan dragen.