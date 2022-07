Ferme tegenslag voor Pogacar vlak voor beslissende strijd in de Pyreneeën: superknecht Majka geeft geblesseerd op

Vlak voor het allicht beslissende tweeluik in de Pyreneeën heeft nummer twee Tadej Pogacar slecht nieuws gekregen. Zijn luxeknecht Rafal Majka moet geblesseerd de Tour de France verlaten. Het team van de Sloveen is ondertussen gehalveerd.

Volg de pittige bergrit tussen Saint-Gaudens en Peyragudes hier LIVE.

Eerder verloor Pogacar ook al pionnen George Bennett, Vegard Stake Laengen en Marc Soler. Het team van de titelverdediger is in deze Tour dus gehalveerd. Majka was de renner die er de voorbije week bergop het best in slaagde om Pogacar bij te staan. Dinsdag deed de 32-jarige Pool nog met een verschroeiend tempo de groep der favorieten uit elkaar spatten, tot plots zijn ketting brak. Die kettingbreuk leidde tot een scheur in de quadriceps van zijn rechterdij, zo laat Adrian Rotunno, ploegdokter bij UAE Team Emirates weten.

Ook Tim Wellens verscheen woensdag niet meer aan de start. Onze landgenoot testte positief op covid.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Later meer...