Politie ontdekt cannabisplantage in Beringen: tot twee jaar cel gevraagd

Vier mannen en een vrouw hebben zich woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de uitbouw van een cannabisplantage langs de Paalsesteenweg in Beringen. De politie trof er 642 planten en 22,2 kg net geoogste wiet aan.

Na het vergaren van de nodige politionele info vielen de speurders op 5 januari dit jaar binnen in de woning. Er waren een thermische en vier kweekruimtes ingericht. De planten waren net geoogst. Uit onderzoek bleek dat er minstens een eerdere oogst was geweest. De Bulgaarse bewoner gaf de feiten meteen toe. Nog een Turk en drie Bulgaren zaten op de beklaagdenbank, onder wie de echtgenote van de bewoner. Elk hadden ze hun eigen taak. Op basis van ANPR-camerabeelden en observaties werden de verdachten aan de plantage gelinkt. Het openbaar ministerie vorderde straffen van 18 maanden tot twee jaar cel voor de betichten die een blanco strafblad hebben. Er is de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 88.000 euro gevraagd.

Klem gereden

Tijdens het onderzoek kwam ook nog een 60-jarige Bulgaar uit Beringen in beeld. Hij had familiale banden met de uitbaters van de plantage langs de Paalsesteenweg. Op zijn zolder had de man eerder wiet gekweekt. Toen hij het nieuws van de huiszoeking vernam, raakte hij in paniek en ruimde in allerijl zijn boeltje op. Niet veel later reed de man zich met zijn wagen vast waarin het materiaal voor de plantage lag. Hij riskeert eveneens twee jaar cel en de verbeurdverklaring van een vermogensvoordeel van 115.000 euro. De verdediging minimaliseerde de feiten en wees erop dat de betichten tot vijf maanden achter de tralies hebben verbleven. Ze vroegen om de opschorting van straf of om straffen met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. Vonnis op 3 augustus.