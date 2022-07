Young Lions na winst tegen Slovenië en Kroatië spelen vandaag op EK U20 tegen Griekenland

De basketbalsport kent de voorbije jaren een heuse boost in België. De successen van de Belgian Cats (worldranking 5) met een icoon als Emma Meesseman doet vele jonge meisjes de weg vinden naar het basketbal. Ook 3X3 met de successen van Team Antwerp (worldranking) en de 3X3 Lions (nummer 4 van de wereld) zorgen voor een boost. “Meer dan 10.000 geregistreerde leden tellen we al na amper één jaar,” straalt secretaris-generaal Koen Umans van Basketbal Vlaanderen. Ietwat in de schaduw werken de Belgian Lions zich ook nog steeds richting Europese top. Bondscoach Dario Gjergja wil met de Lions volgend jaar voor de eerste keer in de Belgische basketbalgeschiedenis op een WK aanwezig zijn. In september vatten Ismael Bako, Retin Obasohan en co. een vijfde opeenvolgende EK in de Georgische hoofdstad Tbilisi aan. Werking van de Topsportschool in Wilrijk en prestaties met de jeugd nationale ploegen U16, U18 en U20 zijn dan ook enorm belangrijk. De meisjes zatten de voorbije jaren op verschillende niveaus constant in de A-divisie en haalden met de lichting Emma Meesseman, Julie Vanloo, Antonia Delaere, Hind Ben Abdelkader en later Billie en Becky Massey zelfs gouden en zilveren medailles op Europese jeugdkampioenschappen. Ook de huidige lichtingen, met onder meer een toptalent als Nastja Claessens, blijven op het hoogste schavot bevestigen. Bij de jongens loopt het iets stroever. Deels omdat de concurrentie echt wel moordend is. De jongste jaren komt ook hier een positieve kentering. Op het EK U20 in Montenegro/Podgiroca zijn de Young Lions schitterend aan het EK begonnen. De ploeg van coach Steve Ibens zat in de “Groep des Doods” en met Frankrijk, Kroatië en Slovenië. Drie Europese toplanden met enorm veel talent. De Young Lions verloren van Frankrijk, maar wonnen na nagelbijters van Slovenië en Kroatië en fonkelen vandaag in de 1/8ste finales van het EK. Kerels als onder meer Xander Pintelon, Siebe Ledegen, Jo Van Buggenhout, Joppe Mennes, Thijs De Ridder, Sean Pouedet en Marlon Makwa zijn bij het sterk collectief van de Young Lions de sterkhouders. Om 16u30 volgt de clash met Griekenland. Winst en België is enerzijds zeker van de top 8 in Europa en dus een stek in de kwartfinale en anderzijds blijft het meteen ook in de A-Divisie. “Dat is dan weer belangrijk om de continuïteit van onze jonge talenten op het hoogste niveau te bestendigen,” zegt coach Steve Ibens. Met verschillende projecten zit het Belgische basketbal dus in de wereldtop en is met andere nationale (jeugd)ploegen de aansluiting met de Europese (sub)top een feit.