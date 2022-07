Belgian Lions ontvangen Duitsland op 10 augustus in Hasselt

De Belgian Lions starten hun voorbereiding einde juli op de beslissende WK-voorronde en het EK. De selectie van bondscoach Dario Gjerjga speelt in de voorbereiding enkele internationale tornooien in het buitenland. Er is ook één oefeninterland in België. Op 10 augustus geven ze het nummer 11 van de wereld, Duitsland partij. Duitsland telt meerdere NBA-spelers, waaronder Dennis Schröder die onlangs tegen Polen 38 punten scoorde en daarmee goed was voor een record in de kwalificatierondes. Dit is de eerste keer in lange tijd dat de Lions nog eens in Limburg spelen en dus een unieke kans voor basketbalfans om een topduel mee te maken in Sporthal Alverberg. Onze Lions staan voor 2 belangrijke uitdagingen deze zomer: in de kwalificatie voor het WK speelt het eind augustus tegen Groot-Brittannië en Griekenland en op 1 september start het EK in Georgië. Dit is al het vijfde EK op een rij waar België zich voor kwalificeerde. Voorzitter Basketbal België Jan Van Landschoot kijkt er alvast naar uit: ‘We zijn blij om een sterk buurland te mogen ontvangen in Limburg: de samenwerking met de stad Hasselt en club Hubo Limburg United zat al van bij de eerste ontmoeting goed en we hopen op een spektakelstuk.”