Cercle Brugge haalt met de Poolse doelman Radoslav Majecki opvolger voor Didillon

De Poolse doelman Radoslaw Majecki (22) wordt door AS Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge. De Poolse internationaal vervangt Thomas Didillon die al 4 weken meetraint in de kern van Philippe Clement en wordt uitgeleend aan moederclub AS Monaco.

Majecki zal bij Cercle de concurrentie moeten aangaan met de Braziliaan Warleson. Majecki moet in de Jupiler Pro League laten zien dat hij klaar is om op termijn eerste doelman in Monaco te worden.

“Ik ben blij om hier te zijn”, zei Majecki in een eerste reactie. “Dit seizoen wordt voor mij erg belangrijk: ik wil hier speelminuten verzamelen en het team helpen om succesvol te zijn. De eerste indrukken van Cercle zijn erg goed. Brugge is bovendien een gezellige stad en het feit dat iedereen binnen Cercle mij er graag bij wil is een belangrijk signaal.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Pool kwam sinds januari 2020 uit voor Monaco. Hij kwam er in 2,5 jaar tijd slechts elf keer in actie. De Monegasken namen hem detijds over van Legia Warschau. Met de club uit de Poolse hoofdstad werd Majecki landskampioen. De doelman is ook eenvoudig Pools international. (kv)