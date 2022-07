Al jarenlang de populairste zomerschoen bij celebs: wij shopten de mooiste espadrilles

Wanneer je meerdere celebrities met hetzelfde kledingstuk ziet pronken, weet je dat het zover is: een nieuwe trend is geboren. Alle ogen zijn gericht op de outfits van de sterren van deze wereld en we kopiëren hun stijl zonder aarzelen. Met de warme temperaturen waar we de afgelopen dagen mee te maken krijgen, zetten we graag een schoenentrend in de kijker: de espadrille. Dat Kate Middleton fan was, wisten we al langer, maar ze is niet de enige bekende figuur met een voorliefde voor de Spaanse schoen.