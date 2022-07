Weinig fraaie beelden: dagjestoeristen laten vuilnisbelt achter aan de kust

De massa die de afgelopen dagen op het strand in Oostende vertoefde, was lang niet meer gezien. Zo’n 40.000 mensen waren dinsdag naar de badplaats getrokken om aan de hitte te ontsnappen en dat zorgde voor ongeziene omstandigheden. Tegen het einde van de dag lag het strand vol met afval, waardoor de ‘Propere Strandlopers’ genoeg werk te handen hadden. “Het was dweilen met de kraan open”, staat er in een reactie op Facebook te lezen.