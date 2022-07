Boekentips voor een (hopelijk) lang weekend: Genks talent tussen seks en volle maan

Augustus

J.D. Barker

Al enkele jaren wordt er op 8 augustus een lijk gevonden: het lichaam volledig verbrand, maar de kleding blijft intact. Met deze politiethriller over een reeks onopgeloste moorden lijkt Barker zijn plek naast Stephen King te hebben gevonden.

Uitgeverij De Boekerij, 670 blz., 22,99 euro

De goede dokter

Damon Galgut

Roman over de ongemakkelijke vriendschap tussen twee artsen in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis. Wie van hen is de goede dokter? Heruitgave van de roman van Booker Prize-winnaar Damon Galgut.

Querido, 280 blz., 20,99 euro

Het land van melk en honing

Junior Leroux

“216 bladzijden die smaken naar seks, genot, gulzigheid, angst, escapisme en de volle maan”, aldus Genkenaar Junior Leroux over zijn eerste roman Het land van melk en honing. Eentje om in de gaten te houden.

Uitgeverij Schrijverspunt, 212 blz., 18 euro

Wat een dag!

Kaat Vrancken

Nieuw leuk boekje voor beginnende lezers over de avonturen van hondjes Fien en Fox. Van de hand van Kaat Vrancken, auteur en hondenliefhebber uit Bree. Met tekeningen van de Nederlandse Saskia Halfmouw.

Uitgeverij Querido, 50 blz., 12,99 euro

De nichtjes

Aurora Venturini

Buenos Aires, jaren veertig. Een bizarre stoet karakters probeert het hoofd boven water te houden in een gewelddadige, door mannen geregeerde wereld. Venturini werd op 85-jarige leeftijd een literair fenomeen in Argentinië dankzij deze bijzondere roman.

Podium, 208 blz., 22,99 euro

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.