1.000 deelnemers wandelen met de Heikneuters voor MPI Ter Heide

“Al vrij vroeg kwamen de eerste wandelaars zich melden aan de inschrijftafel, kwestie van de zon wat voor te zijn”, klinkt het bij de organisatie van de Heikneuters. “Iedereen was vol lof over het unieke decor waar het vertrek plaatsvond. Bart, de eigenaar van Het Genker Plantencentrum, stelde zijn gehele accommodatie ter beschikking waar wij hem van harte voor willen bedanken. Voor de kids was er een springkasteel voorzien en een kinderboerderij.”

In de namiddag kwamen heel wat buren en sympathisanten een kijkje nemen en een hapje en drankje nuttigen op het Heikneuterstarras. “Om 15 uur volgde een spannend ogenblik want de reis naar Oostenrijk, geschonken door de eigenaars van het hotel Alpenblick in Lechtal, werd door de onschuldige hand van Bart en onder toezicht van de voorzitter getrokken. De winnaar was uiteraard in de wolken. De gehele opbrengst van deze feestelijke dag gaat naar MPI ter Heide. Het was weer een zeer geslaagd evenement.”