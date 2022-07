Michaël opent kaaswinkel in Heers: “Peer op onze kaas- en tapasplanken als verwijzing naar fruittelers in de streek”

“Wij bieden artisanale kazen aan die we via de korte keten tot in onze winkel brengen”, zeggen Michaël en Kim. — © FRMI

Zaakvoerder Michaël Frans (42) heeft al vijftien jaar ervaring in de kaaswereld. “Ik volgde eerst de opleiding Kaasmeester bij Syntra. Nadien leerde ik in een gerenommeerde kaashandel in Mechelen en Tienen de stiel”, vertelt Michaël. “Nadat ik de nodige ervaring opgedaan had, was de tijd rijp om zelf de sprong te wagen. Ik droomde al lang om een gezellige kaaswinkel te openen waar je alles kan kopen om te genieten van een lekkere kaasplank, charcuterieschotel of tapasplank. Dit pand in Heers had de nodige troeven: een rustiek karakter en een goede bereikbaarheid met gratis parking.”

Partner Kim Driesmans (33) steekt een handje toe in het weekend. “Het zou leuk zijn als we deze winkel binnenkort met z’n tweetjes voltijds kunnen runnen”, zegt Michaël. “De naam Kaasateljee speelde trouwens al lang in mijn hoofd. Dit is ons ‘werkhuis’ waar we onze creaties met kaas en charcuterie willen waarmaken. Daarnaast is het ook de verblijfplaats van onze kazen die we laten rijpen tot ze echt à point zijn.”

Korte keten

In Kaasateljee vind je een ruime keuze aan gekende en minder gekende kazen. “Wij bieden artisanale kazen aan die we via de korte keten tot in onze winkel brengen”, legt Michaël uit. “Veel van onze Franse kazen kopen we rechtstreeks in Frankrijk. Daarnaast hebben we een assortiment van zowel dagelijkse charcuterie als specialere Italiaanse salami.”

Kaas- en tapasplanken, volledig samengesteld naar de wensen van de klant, zijn de specialiteit van het huis. “Die voorzien we steeds van noten, gedroogde vruchten en vers fruit”, zegt Michaël. “Als knipoog naar de talrijke fruittelers uit de omgeving leggen we een peer bij de start van de kaasplank. Daarna volgen, met de klok mee, de sterkte van de smaken elkaar op. Tijdens deze warmere zomermaanden maken we heel wat tapasplanken die als maaltijd of aperitief besteld kunnen worden. En in het weekend doe ik altijd iets speciaals, zoals het verfijnen van de smaak van onze kazen met bijvoorbeeld cognac.” frmi

Praktische info:

Kaasateljee

Ridderstraat 2a, 3870 Heers

011/69.69.60 - info@kaasateljee.be - Facebook/Instagram: Kaasateljee

Open: dinsdag, woensdag en vrijdag van 8 tot 18 uur, donderdag van 10 tot 18 uur, zaterdag van 8 tot 16 uur en zondag van 8 tot 13 uur, maandag gesloten