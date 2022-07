Onze Antwerp-watcher: “Derde plaats zal voor Paul Gheysens niet genoeg zijn”

Grootste aanwinst

Antwerp pakt voor het tweede seizoen op rij uit met dé grootste stunttransfer van de zomer: de Great Old plukte Toby Alderweireld (33) weg bij het Qatarese Al-Duhail. Een aanwinst met doorverkoopwaarde? Niet meteen. Een directe kwaliteitsinjectie? Des te meer. Ook op zijn 33ste moet Alderweireld nog veruit de beste verdediger in de Belgische competitie zijn, wij zien niet meteen een spits die hij niet uit de wedstrijd kan houden. Ook op voetballend vlak zet de Antwerp-verdediging met de komst van Alderweireld in principe een stevige stap vooruit.

Grootste verlies

De enige basisspeler die Antwerp moest laten gaan, is Aurelio Buta (25) die transfervrij naar Frankfurt trok. Als hij fit is - ziedaar het probleem - betekende de Portugese rechtsachter altijd een meerwaarde voor de Great Old. Met Ritchie De Laet is de vervanging evenwel degelijk. De kans dat er nog een paar basisspelers van vorig seizoen de club verlaten, is overigens reëel. Michaël Frey (27) is na de komst van Vincent Janssen (28) een rijtje gezakt in de pikorde. Hij mag bij een goed bod vertrekken.

Het oordeel van onze clubwatcher

Dat Mark van Bommel in zijn eerste seizoen bij Antwerp meteen een kampioenenploeg weet te smeden, lijkt ons straf. Bij Club Brugge zijn de fundamenten steviger en AA Gent wist met Hein Vanhaezebrouck zijn architect te behouden. Van Bommel daarentegen moet van nul beginnen - “we moesten de principes van Priske vergeten”, dixit Faris Haroun - en ook op een paar sleutelposities kwamen er opnieuw andere namen. Maar dat Antwerp er, met de ploeg die Marc Overmars nu aan het bouwen is, dichter bij zal zijn dan vorig seizoen is allerminst ondenkbaar. De Great Old heeft met zijn nieuwe directeur voetbalzaken nog een versnelling hoger geschakeld dan vorige zomer. Wie denkt dat Antwerp na de komst van Toby Alderweireld uitgeshopt is, zit ernaast. De verdediging staat stilaan op punt, maar de bedoeling is dat er ook in het offensieve compartiment nog directe versterking komt. Hij schreeuwt zijn ambities dan wel minder luid uit dan na de komst van Radja Nainggolan vorige zomer, maar dat een derde plaats voor de hyperambitieuze Paul Gheysens niet genoeg zal zijn, mag duidelijk zijn.