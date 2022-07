Bayern-coach Nagelsmann sneert naar Barcelona: “Enige club ter wereld die geen geld heeft, maar toch elke speler kan kopen”

FC Barcelona zit tot over zijn oren in een gigantische schuldenberg, maar spendeerde de voorbije weken wel een slordige 70 miljoen euro aan Raphinha (Leeds) en 50 miljoen euro aan Lewandowski (Bayern). “Barcelona is de enige club in de wereld die geen geld heeft, maar toch elke speler kan kopen”, sneerde Bayern-coach Nagelsmann. “Dat is toch raar en een beetje gek. Maar op het einde van de rit vinden ze altijd een oplossing. Ik begrijp niet hoe ze dat doen.”

De 33-jarige Lewandowski speelde sinds 2014 voor Bayern. Voordien scoorde hij zijn doelpunten voor Znicz Pruszkow (2006-2008), Lech Poznan (2008-2010) en Borussia Dortmund (2010-2014). Met Bayern werd de FIFA Speler van het Jaar van 2020 en 2021 acht keer op rij kampioen, won hij drie keer de Duitse beker, de Champions League (2020) en het WK voor clubs (2020).