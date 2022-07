Raphinha toont zich meteen: Barcelona blikt team van David Beckham in met 0-6

FC Barcelona heeft woensdag in een vriendschappelijk duel het Inter Miami van eigenaar David Beckham overklast met 0-6.

De Catalaanse goals werden netjes verdeeld over beide helften. Aanwinst Raphinha, gekocht van Leeds voor een slordige 70 miljoen euro, liet zich in de eerste helft meteen opmerken met assists voor Aubameyang (19.) en Fati (41.). Tussendoor verdubbelde hij zelf de score in de 25e minuut.

“Ik ben heel blij dat ik mijn eerste doelpunt heb kunnen maken en goed gespeeld heb. Ik hoop dat ik op dit elan kan doorgaan”, verklaarde de Braziliaanse winger na afloop.

Ook de Deense centrale verdediger Andreas Christensen en de Ivoriaanse middenvelder Franck Kessié, respectievelijk transfervrij overgekomen van Chelsea en AC Milan, kregen een basisplaats. Robert Lewandowski, wiens transfer gisteren/dinsdag werd afgerond voor 50 miljoen euro, deed nog niet mee. De Poolse goalgetter wordt woensdag officieel voorgesteld.

In de tweede helft, waarin Xavi elf nieuwe namen de wei instuurde, plaatsten ook Gavi (55.), Depay (69.) en Dembélé (70.) hun naam nog op het scorebord.

Inter Miami wordt getraind door Phil Neville en heeft spelers als Gonzalo Higuain en Romeo Beckham op de loonlijst staan. Alejandro Pozuelo (ex-Genk) kwam deze zomer over van Toronto en stond aan de aftrap. De Blaugrana spelen nog drie wedstrijden op Amerikaanse bodem. Daarin worden Real Madrid, Juventus en de New York Red Bulls de tegenstanders, alvorens de Spaanse competitie uit de startblokken schiet op 12 augustus.