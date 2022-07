FC Diest zwaar in de problemen

Doordat de voorzitter in de problemen geraakte, staat er een groot vraagteken achter de inbreng van de hoofdsponsor. Feit is dat de broers Aleks (naar Pelt) en Antonio Stankov na een seizoen opstapten en dat ook aanvoerder Ben Santermans naar Houtvenne vertrok. Voorts is nog niet duidelijk of ook de trainers blijven en hoe de spelerskern er zal uitzien.

Problemen zijn er ook met het veld van het Warandestadion dat erg laat werd ingezaaid zodat het pas half augustus bespeelbaar zal zijn. De eerste match voor de Beker van België tegen Retie wordt daardoor niet thuis, maar in Retie gespeeld op 31 juli.

Op 23 juli staat een vergadering van het bestuur gepland en de eerste training zal met enige vertraging pas op 25 juli plaatsvinden. (job)