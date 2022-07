Daar moet je dan 75 voor zijn: Steven Spielberg regisseert eerste muziekvideo

Hij is al 75 jaar, maar toch mag Steven Spielberg iets nieuws aan zijn cv toevoegen. Voor het eerst in zijn carrière als legendarisch regisseur heeft hij de regie van een muziekvideo voor zich genomen.

Hij deed dat voor Mumford & Sons-zanger Marcus Mumford, die het beeld deelde op sociale media, en zijn nummer Cannibal. Het nummer zal verschijnen op zijn album Marcus Mumford, dat verschijnt op 16 september. “Zaterdag 3 juli in een middelbare school in New York heeft Steven Spielberg zijn eerste muziekvideo geregisseerd, in één beeld, op zijn telefoon. Kate Capshaw was de almachtige dolly grip”, schrijft Mumford erbij. Capshaw – al dertig jaar de vrouw van Spielberg – is ook producent en art director voor de clip.

Voor Spielberg is het een zijstapje terwijl hij werkt aan zijn nieuwe project, The Fabelmans, gebaseerd op zijn jeugd in Arizona. Daarvoor zijn onder anderen David Lynch, Michelle Williams, Seth Rogen en Paul Dano gecast. De film moet in november al in de zalen komen.