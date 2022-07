Brandweer blust nog enkele hotspots na zware natuurbrand in Opglabbeek

Brandweer Oost-Limburg is woensdagmorgen rond 8 uur opnieuw vertrokken voor bluswerken in het natuurgebied aan het Zavelbos, aan de rand van de Oudsberg in Opglabbeek. De brandweerofficier stelde bij de nacontrole van de zware natuurbrand vast dat er nog enkele hotspots zijn.

Tot 23 uur dinsdagavond duurden de bluswerken. Zowat vijf hectare natuur aan het Zavelbos in Opglabbeek ging in vlammen op. Tijdens de nacht hebben boswachters van Natuur en Bos een permanentie verzekerd om meteen alarm te kunnen slaan wanneer het vuur opnieuw zou opwakkeren. Dit gebeurde niet. Woensdagochtend heeft een brandweerofficier bij een nacontrole vastgesteld dat enkele plaatsen nog een risico inhouden. De ploegen zijn opnieuw uitgestuurd om na te blussen.

Blijf weg

Omdat de natuur er zeer kwetsbaar is en het brandgevaar groot blijft, vraagt burgemeester Marco Goossens van Oudsbergen om de Oudsberg niet te bezoeken. Het risico bestaat dat wandelaars en recreanten ingesloten raken in een brandend bos. De burgemeester dankt in een Facebookbericht alle hulpverleners voor de professionele aanpak in moeilijke omstandigheden. Hij steekt ook een pluim op de hoed van de leiding van de verschillende kampgroepen die erg volwassen hebben gereageerd op de situatie.