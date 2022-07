Glasgow Rangers, tegenstander van Union, haalt verdediger van Liverpool

Het Schotse Rangers, over twee weken de tegenstander van Union in de derde voorronde van de Champions League, heeft zich dinsdagavond versterkt met verdediger Ben Davies.

Davies kwam anderhalf jaar geleden toe op Anfield toen Liverpool met een groot aantal geblesseerde verdedigers zat. Hij slaagde er nooit in zich op te werken tot een basisspeler en zou uiteindelijk zelfs nooit een officiële wedstrijd spelen voor de Reds. Het voorbije seizoen verhuurde Liverpool Davies aan tweedeklasser Sheffield United en daar kwam hij in 22 wedstrijden in actie. In de jaren voordien had hij zich tot een sterkhouder opgewerkt bij Preston North End.

De Rangers zakken op dinsdag 2 augustus naar het King Power-stadion in Leuven af voor de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League tegen Union. De vicekampioen werkt zijn Europese voorrondewedstrijden in Leuven af omdat het eigen Joseph Mariënstadion niet voldoet aan de voorschriften van de UEFA.

Bij de Rangers lopen er enkele bekende gezichten rond. De ploeg van coach Giovanni van Bronkhorst kan rekenen op Rabbi Matondo (ex-Cercle Brugge), Ianis Hagi (ex-Genk), Fashion Sakala (ex-Oostende) en Kemar Roofe (ex-Anderlecht).