Ze is welkom op feestjes, maar met twee familieleden is er geen klik: zo gaat koninklijke familie om met prinses Delphine

Ze mag donderdag in de eretribune plaatsnemen tijdens het defilé op de nationale feestdag. Voor de buitenwereld lijkt prinses Delphine (54) een volwaardig lid van de koninklijke familie. Maar hoe familiaal gaat het er bij de Van Belgiës echt aan toe? Wordt Delphine uit beleefdheid uitgenodigd, om het beeld van één grote, gelukkige familie uit te stralen? Of hoort ze er écht bij? “Op feestjes is ze welkom, maar met twee familieleden is er niet bepaald een warme klik.”