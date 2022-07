Belgisch leger dankt Chinese apparatuur af uit vrees voor spionage

Bij Defensie is er ongerustheid over onder meer Chinese netwerkapparatuur, zijnde zo’n 300 routers van Huawei. Defensieminister Ludivine Dedonder (PS) gaf daarop begin juni de legerleiding opdracht de routers van deze fabrikant uit voorzorg buiten dienst te nemen.

Bij andere overheidsdiensten – denk aan Binnenlandse Zaken en Justitie – wordt dan weer gekeken naar Chinese bewakingscamera’s, en of die wel in dienst kunnen worden gehouden.

Reden zijn rapporten van zowel de VS als van Europa waarin wordt gewaarschuwd voor het risico dat de Chinese overheid, via populaire Chinese technologie, bedrijven en overheden bij ons kan bespioneren. Ook steden als Kortrijk en Hasselt schrapten om dezelfde reden de aankoop van Chinese bewakingscamera’s.

Gesofisticeerde cyberaanvallen

En de verwachting is dat ons land nog meer Chinese apparatuur tegen het licht houdt, nu er ernstige aanwijzingen zijn dat China achter de bijzonder gesofisticeerde cyberaanvallen zat op Defensie begin dit jaar, en Binnenlandse Zaken, vorig jaar.

Bij die laatste overheidsdienst konden de hackers maandenlang ongemerkt meekijken in de systemen. “Want daar draait het om bij dergelijke aanvallen: ongemerkt in de systemen binnendringen, én vervolgens – terwijl er informatie wordt afgetapt – zo lang mogelijk onopgemerkt blijven”, zegt Geert Baudewijns,CEO van cybersecuritybedrijf Secutec.

“Goede zaak”

Officieel beschuldigt ons land “Chinese hackersgroepen” van beide aanvallen. “Er wordt diplomatiek voorzichtige taal gebruikt. Maar het gaat hier wel degelijk om hackersgroepen die aan de Chinese overheid zelf zijn gelieerd, daar bestaat geen enkele twijfel over, gelet op zowel de ernst als het vernuft van beide cyberaanvallen”, zegt Kenneth Lasoen, expert inlichtingendiensten aan de Universiteit Antwerpen.

Hij vindt de naming and shaming van China “een goede zaak”, en wijst er ook op dat ons land Defensie een tijdje geleden de toelating gaf om desnoods met een cyberaanval terug te slaan, “maar dan moet je wel eerst weten door wie je wordt aangevallen.”

China – dat in steeds meer Westerse landen Chinese apparatuur in de ban ziet geslagen – reageerde dinsdagavond erg boos op de Belgische beschuldigingen: de Chinese ambassade in Brussel heeft het over “ongegronde, lasterlijke, gevaarlijke en onverantwoorde beschuldigingen waarvoor België geen enkel bewijs levert.”

“Niet onder de indruk”

“Het was eigenlijk te verwachten dat China niet erg onder de indruk ging zijn van de Belgische beschuldigingen”, reageert N-VA-Kamerlid Michaël Freilich. Hij roept ons land op na de beschuldigingen ook daden te stellen “door stante pede een lijst op te stellen van zogenaamde hoogrisicoleveranciers en leveranciers van digitale apparatuur die banden hebben met landen als China of Rusland”. “Zo vermijden we dat overheidsdiensten, maar ook Belgische bedrijven, voor hun kritieke infrastructuur nietsvermoedend producten van deze bedrijven aanschaffen.”