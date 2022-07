Nederlandse tv-presentator ondanks celstraf voor drugsmokkel in België weer op vrije voeten, na gratie door Nederlandse koning

De Nederlandse oud-presentator Frank Masmeijer (60), die in België tot negen jaar cel werd veroordeeld voor zijn aandeel in een grootscheepse cocaïnesmokkelzaak, is vrijgekomen nadat hij gratie had gekregen van koning Willem-Alexander. Dat melden verschillende Nederlandse media.

Het Antwerpse hof van beroep veroordeelde de voormalige televisiepresentator in juni 2019 tot negen jaar cel, voor zijn aandeel in de invoer van 467 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij kreeg ook een boete van 90.000 euro opgelegd.

Maar nu heeft de oud-presentator van NCRV (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging) , die in de jaren tachtig en negentig veelvuldig op tv te zien was, dus tot zijn eigen verbazing de gevangenis mogen verlaten, anderhalf jaar eerder dan hij zelf dacht. Een paar uur nadat de Nederlandse koning Willem-Alexander een gratieverzoek had ondertekend, werd hij plotseling vrijgelaten. De hitte van deze week hoeft hij dan ook niet door te brengen in zijn cel in het Nederlandse Nieuwegein, waarnaar hij eind vorig jaar was overgebracht.

Het weekblad Privé, dat volgens de krant De Telegraaf woensdag met dit nieuws komt, sprak hem exclusief in Vinkeveen, waar hij vertelde over de opmerkelijke wending in de strafzaak. Die zou hij te danken hebben aan zijn vriendin Anita, die zich met het gratieverzoek bemoeide, een speciale rechter, en minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind. Uiteindelijk was het de koning die het verzoek bekrachtigde, en ervoor zorgde dat de celdeur voor hem openzwaaide.