Atletiekbaas Sebastian Coe “Semenya heeft alle recht om op het WK atletiek te zijn”

Dat zei Sebastian Coe, voorzitter van World Athletics dinsdag over de veelbesproken Zuid-Afrikaanse atlete, die vanwege haar van nature hoge testosterongehalte niet meer op haar favoriete 800 meter mag uitkomen. In Oregon loopt ze de 5.000 meter. Haar laatste wedstrijd op de 800 meter dateert al van vijf jaar geleden.

De tweevoudige olympische- en drievoudige wereldkampioene op de 800 meter wist de limiet voor de vijf kilometer niet te lopen, maar kan door late afmeldingen van andere atleten toch deelnemen. “Als ze ervoor kiest om mee te doen aan een afstand waarvoor geen beperkingen gelden, is dat volledig haar keuze en krijgt ze dezelfde behandeling en dezelfde medewerking als elke atlete die hier legitiem is”, zei Coe.

World Athletics besliste in 2018 met het oog op een eerlijke competitie dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte remmers moeten nemen om aan wedstrijden op de afstanden van 400 meter tot en met 1 mijl mee te kunnen doen. Semenya weigert die medicatie te nemen om haar testosteronspiegel te verlagen. De atlete klaagde de mondiale bond aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS, maar kreeg geen gelijk.

Sebastian Coe — © AFP

“We hebben ons altijd laten leiden door de wetenschap en die is vrij duidelijk: testosteron is de belangrijkste bepalende factor voor de prestaties”, aldus Coe. “Ik ben het beu om te discussiëren met tweederangs sociologen die daar anders over denken.” De studies waar World Atletics zich op baseert, worden nochtans betwist.

“Het is mijn verantwoordelijkheid om de integriteit van de vrouwensport te beschermen. Als er geen onderscheid in geslacht is, kan geen enkele vrouw ooit nog een sportevenement winnen. Bovendien zijn de categorieën, van 400 meter tot de mijl, niet in steen gebeiteld. Als aangetoond wordt dat er zich ook voor andere afstanden een probleem stelt, zullen we ook daarvoor maatregelen in overweging nemen. En daarmee viseer ik geenszins een persoon, noch een land of een continent.”