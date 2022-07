Nafi Thiam, de dag na haar wereldtitel: “De records en de punten motiveren mij meer dan de titels”

Drankje erbij, hapje erbij: er kon een minifeestje af bij kersvers wereldkampioene Nafi Thiam, georganiseerd door de Belgische federatie. Het hoofddoel is bereikt, opnieuw heeft ze een wereldtitel. Mentaal heeft ze nog wel zin in het EK, binnenkort in München, fysiek ligt het moeilijker. Hoe dan ook, zegt ze, doet ze het minder voor de titels, maar wel voor records.

Een covidproof studentenfeestje, daar heeft het iets van. In het hartje van de studentencampus van de universiteit van Oregon worden de glazen gevuld. Een ‘tuinparty’ in de uitvalsbasis van Team Belgium, en het feestvarken mag niet ontbreken. Nafi Thiam laat de bubbels aan zich voorbijgaan, het seizoen is nog niet afgelopen. Thiam begint even te lachen. “Allez, zal ik de traditionele vragen opsommen die jullie gaan stellen? En: heb je goed geslapen? En: waar plaats je deze titel?”

Ok, we begrijpen het. Laten we het hebben over de rest van het seizoen dan. Heb je al een idee of je zult deelnemen aan het EK in München over enkele weken?

“Zoals ik altijd gezegd heb, was het hoofdobjectief Eugene. Dit zijn twee zevenkampen in een redelijk korte tijd, zo kort zat er nog nooit tussen. Ik denk dat ik zal zien hoe mijn lichaam reageert. Als ik zelfs een week voordien voel dat het niet gaat, doe ik het. Pas op, München zou leuk zijn maar ik wil niet midden in een zevenkamp stoppen omdat het niet meer gaat, of ik wil me niet blesseren wegens overbelasting.”

Hoelang moet je normaal recupereren van een zevenkamp?

“Drie weken tot een maand, we zullen zien. Mentaal heb ik zin om naar het EK te gaan, fysiek ligt het misschien moeilijker. Ik train om deel te nemen aan kampioenschappen, het liefst van al wil ik er geen overslaan, daarvoor train ik. Maar ik ben geen negentien meer, ik moet naar mijn lichaam luisteren.”

Is deelnemen aan enkel het hoogspringen geen mogelijkheid?

“Het zou een optie kunnen zijn maar dat interesseert me minder.”

Nafi, je bent nu tweevoudig wereldkampioene, tweevoudig olympisch kampioene. Dat is evenveel als zevenkamplegende en wereldrecordhoudster Jackie Joyner-Kersee, die in de tribunes zat. Wat doet dat met jou?

“Als het gaat om de titels sta ik op dezelfde hoogte. En wat ik heb gedaan, hebben er nog niet zoveel gedaan. Maar ik hoop wel dat ik nog iets meer punten kan behalen als ik nu heb behaald, zodat ik wat dichter bij haar wereldrecord kom. Ik doe het meer voor de punten dan voor de titels. Daarvoor werk ik op training.”

Je prefereert dus een hoger puntentotaal boven een titel?

“Ik wil de kampioenchappen wel winnen, maar als ik nu met hetzelfde puntentotaal (haar op één na beste zevenkamp aller tijden, hjb) zilver had behaald, had ik even fier geweest. Mijn motivatie is vooruitgaan, persoonlijke records behalen. Dat ik bijvoorbeeld mijn persoonlijk record op de 100m horden verbeterde, verbaast mij. Ik ben ook zeer tevreden met mijn persoonlijk record op de 800m.”

Volg je eigenlijk tijdens een zevenkamp of je voorligt op je puntenrecord of niet?

“Helemaal niet. Ik ga geen rekensommetjes maken tijdens de zevenkamp. Na elke proef is het echt ontladen. En in Eugene heb ik bovendien de nachten voordien zeer slecht geslapen. Ik wilde er echt niet aan denken. Maar het is alsof mijn lichaam weet dat er iets moeilijks zat aan te komen.”