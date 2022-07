Topfavoriet Jakob Ingebrigtsen moet wereldtitel 1.500 meter aan Jake Wightman laten

Jakob Ingebrigtsen heeft dinsdag op het WK in Eugene (Oregon) zijn favorietenstatus op de 1.500 meter niet waar kunnen maken. In 3:29.47 moest hij de titel aan Jake Wightman laten. Die leverde met 3:29.23 een beste wereldjaarprestatie. Het brons ging in 3:29.90 naar de Spanjaard Mohamed Katir.